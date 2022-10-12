Иркутск, , 11:31 — REGNUM Два новых ФАПа возвели в Балаганском районе Иркутской области, сообщает 12 октября минздрав региона. Новые ФАПы представляют собой типовую модульную конструкцию с кабинетами приёма, смотровыми и прививочными кабинетами.

ФАП Минздрав Приангарья

В каждое медучреждение планируют провести интернет для телемедицинских консультаций. В деревне Метляева завершается благоустройство территории вокруг ФАПа, установлен септик, ограждение, закуплен электрогенератор, проложены дорожки. Кроме того, на территории возле медучреждения провели комплексное озеленение территории.

В деревне Ташлыкова в ближайшее время начнётся благоустройство территории. Принимать пациентов в ФАПах планируют в конце года после получения лицензии. Вести приёмы будут местные фельдшеры. Ранее жители Балаганского района получали помощь в зданиях 1960 годов постройки крайней степени износа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в микрорайоне Березовый Иркутского района возвели врачебную амбулаторию.

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