Энергодар, Запорожская область, 12 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. На данный момент вопрос о запуске энергоблоков Запорожской АЭС пока не стоит и для того, чтобы обеспечить тепло в Энергодаре, будут задействованы резервные источники. Об этом 12 октября заявил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

«Естественно, совместно с консультациями с «Росэнергоатомом». По поводу того, чтобы запустить сейчас энергоблоки, вопрос не стоит. Сейчас идут нормальные подготовительные работы в рамках именно существующего режима энергетической работы самой Запорожской атомной станции», — сказал он.

При этом Волга уточнил, что жители Энергодара ожидают от запуска Запорожской АЭС приход тепла в свои дома, так как основной источник тепловой энергии города идёт от станции.

«У нас предусмотрены различные варианты резервного обеспечения, сейчас мы переходим к их реализации», — пояснил глава администрации Энергодара.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября российский президент Владимир Путин заявил, что тема атомной энергетики излишне политизируется в последнее время.