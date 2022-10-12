Москва, 12 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. За девять месяцев 2022 года жители Москвы оформили более 10 тыс. договоров на приватизацию жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

«С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной для всех граждан страны, соответствующие изменения были внесены в федеральный закон. За это время в Москве было заключено около 70 тыс. договоров приватизации квартир, из них более 10 тыс. — за девять месяцев 2022 года», — сказал Ефимов. Он также уточнил, что за весь 2021 год граждане оформили в собственность чуть более 11 тыс. жилых помещений.

Напомним, право на приватизацию имеют только те москвичи, кто занимает квартиру по договору социального найма. Приватизация позволит им свободно дарить, продавать, оставлять в залог и завещать имущество.