Барнаул, 12 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам 9 месяцев 2022 года, сохраняется стабильная ситуация в сфере производства, сообщает 12 октября минпромэнерго Алтайского края. Темп роста объема производства по 52 крупнейшим предприятиям промышленности и энергетики составляет 103,9% в сопоставимых ценах. Большая часть предприятий показывает положительную динамику за 9 месяцев, благодаря чему общий темп роста находится в положительных значениях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Рост объемов производства показывают предприятия вагоностроения, легкой промышленности, дизелестроения, ОПК, аграрного машиностроения и производители энергооборудования. Ряд предприятий химической промышленности на протяжении 9 месяцев 2022 года показывает положительную динамику производства продукции. При этом часть предприятий данной отрасли, по которым наблюдался временный спад, перестроились на работу в новых условиях и восстанавливают позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев 2022 года составил порядка 10 миллиардов рублей.

Читайте также: В Алтайском крае заявили о росте инвестиций в основной капитал