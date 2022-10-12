Москва, 12 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Недопуск российских клубов и сборных к международным турнирам является беспределом. Об этом 12 октября заявил бывший полузащитник сборной Хорватии Томислав Дуймович.

Хорватия

«Думаю, это перебор и лицемерие. Говорим, что нельзя смешивать политику и спорт, но это постоянно происходит», — приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».

Он предположил, что ФИФА и УЕФА могли ограничиться отстранением на полгода или какой‑то короткий срок, но «не допускать играть — это беспредел».

«Где бы я ни был, всегда с теплотой говорю о России, всем рассказываю, какой русский народ: что здесь прекрасные люди», — рассказал Дуймович.

Напомним, с 2006 по 2013 год Дуймович играл за пермский «Амкар», московские «Локомотив», «Динамо» и саранскую «Мордовию».