Волгоград, 12 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Новое меню ввели в школьных столовых Волгограда, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе администрации города.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Борщ

Блюда разработали сами ученики в ходе городского конкурса «Решаем вместе». Школьникам предлагают попробовать авторский борщ «Брутальный», пасту «Итальянский сувенир», омлет «Райское облако», творожную запеканку-дуэт «Счастье есть» и другие новинки.

Культуре правильного потребления пищи в школах города в начале октября 2022 года посвятили специальную Неделю здорового питания. В рамках неё провели уроки здоровья, творческие конкурсы, а школьное меню продегустировали и родители учеников.