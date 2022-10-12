Уфа, 12 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Новый завод по производству средств личной гигиены предложили создать инвесторам на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Попова Полина ИА REGNUM Средства личной гигиены

Согласно расчетам, на реализацию данного проекта необходимо будет направить 151,4 млн рублей и создать 17 новых рабочих мест.

Отмечается, что в Ишимбайском районе инвестор сможет разместить несколько линеек для производства средств личной гигиены, а также складские и административные помещения.

Сообщается, что предприятие сможет воспользоваться льготами, которые действуют для резидентов особой экономической зоны «Алга», а также предложениями от фонда развития промышленности.

«Новое производство сможет занять нишу, освободившуюся после ухода ряда компаний с российского рынка, и стабильно работать в рамках развития импортозамещения», — сообщает пресс-служба.