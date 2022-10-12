Москва, , 11:25 — REGNUM Российские следователи во взаимодействии с МИД России проведут проверку по факту поступления угроз в адрес российских дипломатов в Канаде. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного ведомства 12 октября.

Следователь СКР Vnovgorod.sledcom.ru

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Дознавателям предстоит проверить информацию и установить обстоятельства угроз расправы в адрес российских дипломатов и членов их семей в Канаде. По имеющимся данным, в анонимных сообщениях неизвестные угрожали взорвать дипмиссию, расправиться с российским послом и его родными, а также угрожали убийством и совершением других преступлений в отношении русских. При этом местные власти в Канаде никак не реагируют на многочисленные угрозы в адрес российских дипломатов и их семей.

«По поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в адрес российских дипломатов в Канаде поступило анонимное послание с угрозами. В письме неизвестный автор грозит взорвать дипмиссию, расправиться с послом России в Канаде Олегом Степановым, а также угрожает членам семьи дипломатов. При этом аноним обещает все свои злодеяния транслировать в прямом эфире. Неизвестный предлагает российским дипломатам «убираться» из Канады, в противном случае обещает осуществить угрозы.

В посольстве России указали, что подобные послания поступают постоянно, начиная с февраля текущего года. При этом со стороны канадских властей должно реакции на такие угрозы не последовало.