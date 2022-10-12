Кызыл, 12 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Туве организуют проверки по по фактам срыва сроков реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Из 26 проектов завершены лишь 16, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее главам Кызыла, Эрзинского, Чаа-Хольского, Кызылского и Дзун-Хемчикского районов было поручено предпринять исчерпывающие меры по завершению работ до 1 октября.

Несмотря на это по ряду объектов степень готовности к настоящему времени составляет от 10 до 50%. Глава региона Владислав Ховалыг обвинил в этом подрядчиков, а также попустительское отношение к ним со стороны местных властей, которые выступают в роли заказчиков.

«По итогам проверки по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Владиславу Ховалыгу будут внесены предложения о применении дисциплинарных взысканий к председателям администраций муниципальных образований», — отметили в правительстве.

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