Красноярск, , 11:23 — REGNUM В Красноярске 13 октября с 14:00 до 18:00 по местному времени состоится горячая линия по поддержке семей мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

На вопросы красноярцев ответят специалисты главного управления образования города, управления социальной защиты населения, молодёжного центра «Доброе дело». Уточняется, что на базе этого центра реализуются волонтёрские проекты по поддержке семей мобилизованных.

Все поступившие по многоканальному телефону обращения будут фиксироваться. Для подготовки ответа на запросы по отдельным частным случаям специалистам может потребоваться время, подытожили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, первая горячая линия по поддержке семей мобилизованных прошла в Красноярске 5 октября. По данным мэрии, операторы приняли 99 звонков.

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