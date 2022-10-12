Вашингтон, , 11:23 — REGNUM По данным Международного валютного фонда, по итогам 2022 года Латинская Америка устоит перед сильным глобальным воздействием ситуации вокруг территории б. УССР и последними тенденциями с пандемией коронавируса, и её экономический показатель вырастет на 3,5%, что выше среднемирового показателя. Об этом пишет агентство EFE.

МВФ

При этом в МВФ отметили, что в 2023 году регион окажется под ударом из-за проблем со своими торговыми партнёрами.

В своём последнем отчете организация пересмотрела прогнозы роста, сделанные в апреле 2022 года, и улучшила их для Латинской Америки на полпункта — до 3,5% (на 0,3% больше, чем в мире в целом), хотя и снизила показатель на 2023 год до 1,7%.

«У нас есть регион, который работает довольно хорошо», — сказал на пресс-конференции директор по исследованиям МВФ Пьер Оливье Гуриншас, подчеркнув тот факт, что некоторые страны, включая Бразилию, «ужесточили денежно-кредитную политику намного раньше, чем страны с развитой экономикой».

По его словам, такие страны «опередили события» и обеспечили себе «подушку безопасности».

Таким образом, отмечается в докладе, улучшение показателей в 2022 году станет возможным благодаря благоприятным ценам на сырьевые товары, все еще хорошим условиям внешнего финансирования и нормализации деятельности в «контактноёмких секторах», таких как гостиницы и пищевая промышленность, которые в свое время больше всего пострадали от пандемии.