Челябинск, 12 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Челябинской области на горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило более 15 тыс. обращений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Замгубернатора Александр Козлов отмечает, что люди интересуются оформлением документов и денежным содержанием. Также они хотят узнать условия прохождения службы, пишет Накануне. Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия работает по номеру 122 круглосуточно.