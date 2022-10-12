Киев, , 11:23 — REGNUM Министерство внутренних дел оккупационного киевского режима приостановило работу сервисных центров из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сказано в заявлении ведомства, распространённом в социальных сетях.

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«Предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено в связи с перебоями в электроснабжении», — сказано в тексте заявления.

Сообщается, что возобновлении работы жителей проинформируют дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 и 11 октября на территории бывш. УССР зафиксированы взрывы в ряде регионов, оккупированных киевским режимом.