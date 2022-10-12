Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Законодательное собрание Петербурга 12 октября обратилось к губернатору Александру Беглову с предложением использовать средства городского бюджета, в том числе резервного фонда, для закупки товаров, необходимых для оснащения мобилизованных граждан.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Документ был внесён на рассмотрение фракцией «Единая Россия» от имени всего депутатского корпуса, сообщает «ЗАКС. Ру».

Напомнив, что регионы имеют право тратить собственные средства на обеспечение мобилизованных обмундированием, лекарствами, техникой и другим оснащением, авторы обращения попросили губернатора «в возможно сжатые сроки задействовать средства бюджета Санкт-Петербурга, в том числе средства резервного фонда правительства Санкт-Петербурга».

При этом конкретные суммы, которые предлагается выделить на эти цели, не называются — речь идет о предоставлении Смольному права тратить бюджетные средства на оснащение мобилизованных.

За обращение в первом чтении проголосовали 46 депутатов из 50-ти, затем документ был одобрен в целом.

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