Куала-Лумпур, 12 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад собирается участвовать в парламентских выборах в возрасте 97 лет, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Махатхир Мохамад

Однако Махатхир Мохамад заявил, что его партия, еще не определила, кто будет назначен кандидатом на пост премьер-министра в случае победы.

Выборы состоятся в ближайшем будущем, потому что премьер-министр Исмаил Сабри Якоб распустил парламент в понедельник, 10 октября, на фоне давления как внутри, так и за пределами партии. Выборы должны быть проведены в течение 60 дней после роспуска парламента.

Если Махатхир Мохамад победит, то политик станет старейшим членом законодательного органа и будет занимать этот пост в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб объявил о роспуске парламента 10 октября, что проложило путь к всеобщим выборам в ближайшем будущем, на год раньше запланированного срока.

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