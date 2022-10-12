Пенза, , 11:34 — REGNUM В Пензе вынесли приговор по уголовному делу в отношении троих наркосбытчиков. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом 12 сентября сообщает Пензенская транспортная прокуратура.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

В октябре 2021 года подсудимые намеревались распространять наркотики на территории разных регионов страны через тайники-закладки, информацию о которых передавать наркопотребителям через интернет.

Они расфасовали и приготовили к продаже более 500 граммов запрещенного вещества, который планировали реализовать в других городах, в том числе в Волгограде. С этой целью один из соучастников перевозил наркотики в пассажирском поезде. На вокзале в Пензе он был задержан сотрудниками транспортной полиции, у мужчины изъяли около 50 граммов наркотика.

В дальнейшем были установлены еще два участника преступной группы. У них также изъяли подготовленные к сбыту наркотические вещества.

Суд назначил двум сбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому, а одному сбытчику — на 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судимого 27-летнего жителя Пензенской области обвиняют в совершении 70 покушений на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере.

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