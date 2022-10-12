Донецк, , 11:21 — REGNUM Куйбышевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 11:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевских боевиков обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР).