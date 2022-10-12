Таллин, 12 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал западные страны не бояться предупреждений со стороны России о том, что они могут перейти красную линию, предоставляя оружию киевскому режиму.

EU2017EE Estonian Presidency Урмас Рейнсалу

«Нам не следует бояться. Что еще может произойти? Ради человечества, ради нашей собственной безопасности Европа должна действовать», — заявил он в эфире телеканала СNN.

Он добавил, что союзники Киева должны усилить оказываемую помощь и поставить средства ПВО «особенно до наступления зимы».