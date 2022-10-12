Москва, 12 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Банки начали повышать ставки на потребительские кредиты, но это связано не только с частичной мобилизацией, заявил 12 октября ИА REGNUM финансовый эксперт Алексей Лашко. Он обратил внимание, что компании фиксировали большое число просрочек по кредитам еще до объявления частичной мобилизации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Весь кредитный бизнес — это возможность привлечь пассивы под выдачи кредитов и уровень просрочки, который формируется исходя из того, какому клиенту и по какой цене выдаются средства. Вся статистика строится именно на этих параметрах. Стоимость привлечения немного выросла, банки перестали опускать ставки привлечения вслед за ставкой ЦБ. Всплеск просрочки многие компании начали регистрировать еще раньше, с августа, когда о мобилизации еще не было речи», — отметил эксперт.

По его словам, рынок компаний, предоставляющих услуги по банкротству, растет высокими темпами. Таким образом, кто-то из заемщиков выбирает самый простой пусть, набрать кредитов и обанкротиться. И рост такого поведения заемщков также наблюдается.

«Доходы населения падают, риски невозврата заемных средств со стороны мужского населения растут. Соответственно растут и процентные ставки. Рынок ипотеки у нас также довольно конкурентный. И если рынок сейчас резко пойдет вниз, то риск я вижу в том, что клиент, который брал ипотеку с минимальным первоначальным взносом, получит стоимость такого объекта в момент гораздо дешевле, чем они покупали», — добавил Лашко.