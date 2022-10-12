Москва, 12 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В России накопительное страхование жизни потеряло свои позиции самого продаваемого страхового продукта через банковские офисы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ рынок банковского страхования за первые шесть месяцев 2022 года сократился на 30%.

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«Основными драйверами рынка банковского страхования для физических лиц было ипотечное кредитование и автокредитование. Учитывая низкую активность населения в этих направлениях, которая наблюдалась в последние полгода, снизилась и продажа страховых продуктов, — сказала Финогенова. — Тем не менее снижение процентных ставок к концу 2022 года внушает оптимизм. Вероятно, восстановление ипотечного рынка состоится в 2023 году, и банки смогут компенсировать потери по таким продуктам, как ипотечное страхование жизни. Накопительное страхование жизни потеряло свои позиции самого продаваемого страхового продукта через банковские офисы прежде всего из-за нестабильной экономической ситуации и негативных инфляционных ожиданий населения».

Что касается автострахования, то, как полагает Финогенова, предложение на рынке продажи новых автомобилей иностранного производства значительно снизилось во II квартале 2022 года, что также негативно повлияло на продажи страховых полисов по страхованию каско при автокредитовании.

«Скорее всего, восстановление рынка автострахования можно ожидать по мере роста импортозамещения в 2023 году, — сказала Финогенова. — Еще одна причина — уход с розничного рынка банков с иностранным капиталом, которые также реализовывали страховые продукты через розничную сеть населению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ТПП РФ предложила сохранить порядок ежегодной индексации единой предельной базы для исчисления страховых взносов.