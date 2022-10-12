Калининград, 12 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Премьера российского психологического триллера «Плакать нельзя» с сюжетом на тему работы западной ювенальной системы состоится 16 октября 2022 года в Светлогорске. Об этом 12 октября сообщил портал «Клопс».

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Главные роли в картине исполнят Светлана Чуйкина, Владимир Левченко, Джонатан Солвей, Иван Янковский и Катарина Шпиринг. В её основу легли реальные истории семей, столкнувшихся с действиями ювенальной системы в старанах ЕС.

По сюжету, сын русской эмигрантки по имени Татьяна, проживающей в одной из скандинавских стран, однажды не возвращается из школы. Женщина бросается на его поиски и в итоге выясняет, что государство решило забрать у неё ребёнка. В широкий прокат «Плакать нельзя» выйдет 20 октября 2022 года.

Напомним, зрители могли видеть Светлану Чуйкину в фильмах «На пути к сердцу», «Балканский рубеж», «Сокровища О. К.», а также сериалах «Анна-детективъ», «Исчезнувшие», «Я не я», «Громовы. Дом надежды» и других. В качестве режиссёра «Плакать нельзя» выступает Наталья Назарова («Учёности плоды», «Балканский рубеж», «Дура», «Слушая тишину»).