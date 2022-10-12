Пхеньян, 12 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон обрушился с критикой на США, заявив, что Соединенные Штаты усиливают напряженность на Корейском полуострове.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Как сообщает Yonhap News, данное заявление представитель Северной Кореи сделал в ходе заседания первого комитета ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности.

Он призвал Вашингтон воздержаться от предоставления ядерного зонта другим странам и прекратить совместные учения с Южной Кореей, напомнив о проведении южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Shield и прибытии в воды Корейского полуострова американского атомного авианосца «Роналд Рейган».

Ким Сон подчеркнул, что наращивание Пхеньяном вооружения в целях противостояния враждебным действиям США является частью мер по обеспечению самообороны, которая является правом каждого государства, гарантированным уставом ООН и международным законодательством.