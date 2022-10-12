Белград, 12 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Косово Саранда Богуевци 11 октября выступила в Совете Европы. Это первое выступление представителей Косово в этой организации.

Флаги стран — членов Совета Европы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своей речи Богуевци заявила, что она лично пережила «резню» в Косово, а потому хорошо понимает киевский режим.

Также косовский депутат подчеркнула, что Косово является одной из самых развитых демократий на Западных Балканах и не видит для себя иного будущего, кроме вступления в ЕС.