Славгород, Алтайский край, 12 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 12 октября известила о травме 12-летнего подростка: ранение головы он получил, играя с оружием без присмотра взрослых. Инцидент произошел накануне в Славгородском районе: один из детей произвел выстрел, попав в другого. Потребовалась госпитализация.

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Славгородская межрайонная прокуратура проводит проверку причин и условий произошедшего, деятельности органов системы профилактики.

Также межрайонной прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Алтайскому краю по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 октября, во время игры на стадионе «Лабиринт» в Барнауле упавшими футбольными воротами травмировало 9-летнего мальчика.

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