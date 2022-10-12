Москва, 12 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. После тяжелой болезни скончался депутат Госдумы Николай Петрунин, парламентарий представлял в палате парламента Тульскую область, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Петрунин родился в 1976 году и являлся первым зампредом комитета Госдумы по энергетике.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни парламентария.

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.