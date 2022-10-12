Ижевск, 12 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Группы мобилизованных из Сарапула, Воткинска и Можги проводили на сборные пункты в Ижевске и Саратовской области. Об этом главы городов сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Проводы мобилизованных в Сарапуле

Глава Сарапула Виктор Шестаков заверил, что семьи военнослужащих не останутся без поддержки. За каждой семьей закреплены кураторы — сотрудники городской администрации, с которыми можно взаимодействовать по любым вопросам. Вопросы сопровождения семей военнослужащих взяла на контроль городская прокуратура.

«Каждый по прибытию в часть-формирователь будет оснащен всем необходимым. У каждого из военнослужащих будет возможность выходить на связь с родными», — подчеркнул Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Бречалов накануне развеял слухи, которые бродят на просторах сети о статусе и довольствии подпадающих под частичную мобилизацию. По словам Бречалова, мобилизованные имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Это означает бесплатный проезд, продовольственное и вещевое снабжение, а также условия для проживания.

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