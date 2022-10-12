В центре Костромы отреставрировали фасады знаменитой гостиницы 19-го века
Кострома, 12 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. С кирпичного здания бывшей гостиницы «Москва», построенного в центре Костромы в конце 19 века, сняли строительные леса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Костромской предприниматель и ресторатор Алексей Метельков, выкупивший объект культурного наследия регионального значения, завершил основные работы по реставрации фасадов.
Напомним, ранее здание находилось в госсобственности, в нем находилось управление здравоохранения, культуры, контроля и рассмотрения обращений администрации Костромы. После того как чиновники выехали из авариной постройки, около 10 лет она стояла в строительных лесах.
В 2015 году здание было выкуплено частным лицом, после чего его перекупил Метельков. Он взял на себя обязательство привести трёхэтажной здание площадью 1800 квадратных метров в порядок до конца 2022 года. После реставрации в бывшей гостинце откроется ресторан, сыроварня и другие коммерческие предприятия.
Справка: здание расположено в самом начале проспекта Мира, через него проходит большая часть туристических маршрутов. До революции в постройке размещалась гостиница с рестораном и женским духовым оркестром.