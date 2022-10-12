Биробиджан, 12 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Еврейской АО для резервистов, которые проходят подготовку в селе Биджан, женщины испекли 300 пирожков. Они решили, что вкусная еда поднимет боевой дух мобилизованных, сообщило ИА EAOMedia.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

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Для резервистов в регионе собирают гуманитарную помощь. Так, в Ленинском районе предприниматели, местные жители и родственники мобилизованных собрали для них снаряжение.

В селе Птичник Биробиджанского района помощь собирали школьники. Дети принесли для военнослужащих средства личной гигиены, медикаменты, вещи первой необходимости. Посылки ученики снабдили открытками и письмами со словами поддержки.

Жительница Биробиджана Татьяна Андреевна В. вяжет для призванных мужчин шерстяные носки.

«Моего внука тоже мобилизовали. Он уже там. Переживаю, конечно, но я понимаю, это его гражданский долг. Очень им горжусь. Сейчас уже холодно, многие из призывников собирались очень быстро, может не успели собрать теплые вещи. Самое главное — ноги надо держать в тепле. Мне не сложно вязать, я дома всегда. Пусть ребятки носят их и вспоминают домашнее тепло и заботу, помнят, что их любят, ждут», — отметила пожилая женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана в Еврейской автономии теперь могут помогать военнослужащим через штаб #МыВместе. Также в регионе работает пункт приёма помощи для мобилизованных.