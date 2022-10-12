Жительницы Еврейской автономии напекли пирожков для мобилизованных
Биробиджан, 12 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Еврейской АО для резервистов, которые проходят подготовку в селе Биджан, женщины испекли 300 пирожков. Они решили, что вкусная еда поднимет боевой дух мобилизованных, сообщило ИА EAOMedia.
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Для резервистов в регионе собирают гуманитарную помощь. Так, в Ленинском районе предприниматели, местные жители и родственники мобилизованных собрали для них снаряжение.
В селе Птичник Биробиджанского района помощь собирали школьники. Дети принесли для военнослужащих средства личной гигиены, медикаменты, вещи первой необходимости. Посылки ученики снабдили открытками и письмами со словами поддержки.
Жительница Биробиджана Татьяна Андреевна В. вяжет для призванных мужчин шерстяные носки.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана в Еврейской автономии теперь могут помогать военнослужащим через штаб #МыВместе. Также в регионе работает пункт приёма помощи для мобилизованных.