Сент-Луис, США, 12 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Американским городом, в котором опаснее всего жить, назван Сент-Луис, сообщает 11 октября со ссылкой на исследование New York Post.

Цитата из д/ф «The Pruitt-Igoe Myth», 2011 Строительство ещё одного социального ЖК в Сент-Луисе — Cochran Gardens.

Компания WalletHub сравнила 182 города по 42 показателям, присвоив каждому показателю 100-балльную шкалу. Города с высокими баллами представляли высокий уровень безопасности в этой категории.

«Затем мы определили средневзвешенное значение для каждого города по всем показателям, чтобы рассчитать его общий балл, и использовали полученные баллы для ранжирования нашей выборки. При определении нашей выборки мы учитывали только город в каждом случае, исключая городские агломерации», — говорится в исследовании.

Сент-Луис по показателю безопасности оказался в самом конце. За последние несколько лет город пережил различные беспорядки, в том числе разрушительные наводнения. В нем были сообщения о серийном убийце и жестокости со стороны полиции.