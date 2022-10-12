Хельсинки, 12 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Правительство Финляндии опубликовало доклад, где рассматривается роль страны в Арктике, обстановка в области безопасности, влияние специальной военной операции, а также пути дальнейшего международного сотрудничества с Россией на Крайнем Севере. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает информационное агентство High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Новый документ появился спустя полтора года после публикации новой арктической стратегии Финляндии. Отмечается, что причиной создания нового доклада, где необходима переоценка позиции Финляндии в регионе, являются события, связанные с Россией. Отчёт был запрошен канцелярией премьер-министра Финляндии после начала специальной военной операции. Доклад учитывает события до середины сентября 2022 года.

«Описания стратегии Финляндии в области арктической политики в отношении международной операционной среды и структур сотрудничества в Арктике в значительной степени больше не актуальны», — указано в докладе.

Мальте Хамперт, автор статьи, указывает, что хотя текущая арктическая политика Финляндии с июня 2021 года действительно включала аспекты усиления военной активности в регионе, быстрое «разрушение» партнёрства в регионе с Россией, а также изменения в системе международных отношений сделали невозможными многие аспекты сотрудничества в регионе.

Согласно докладу, арктическая политика Финляндии должна адаптироваться к «реалиям новой холодной войны», когда почти все связи между финскими и российскими субъектами были разорваны. Особенно болезненным стал разрыв сотрудничества в Арктическом совете, который является самым важным форумом Финляндии для совместной работы с Россией, где всякое сотрудничество было прекращено.

«Тем не менее, Финляндия продолжит оказывать усилия по установлению «функциональных отношений» с Россией, где будет обмениваться информацией или вести сотрудничество, например, в области изменения климата, устойчивого развития и роли коренных народов <…> Однако эти усилия теперь должны быть надлежащим образом взвешены с учётом интересов национальной безопасности Финляндии», — указано в сообщении.

Авторы предполагают, что в краткосрочной перспективе расширение НАТО (Финляндией и Швецией — прим. ИА REGNUM) приведёт к усилению региональной напряженности на Севере с Россией. Однако в долгосрочной перспективе устойчивый военный баланс в регионе Северной Европы повысит порог агрессии и конфликтов.

В докладе также подчёркивается, что в нынешнем состоянии неопределенности новая политика Финляндии в отношении Арктики будет иметь ограниченный эффект и что время для новой всеобъемлющей политики наступит только после некоторой стабилизации ситуации вокруг России.

Кроме того, в докладе указано, что «возврата к довоенной реальности не будет», а политическое сотрудничество в Арктике, по крайней мере, временно приостановлено. С другой стороны, широкие основополагающие юридические соглашения, например, через ООН продолжают существовать.

Отметим, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на вызовы для сотрудничества Соединённых Штатов в Арктике, возникшие в результате начала специальной военной операции, США будут работать над поддержанием институтов арктического сотрудничества. Соответствующий текст указан в информационном бюллетене к новой арктической стратегии США, которая была опубликована на сайте администрации Белого дома 7 октября.

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