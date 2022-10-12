* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 12 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приказал разведке полностью выполнить его указ из шести пунктов о правах женщин . Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Scoopnest.com Хиджаб

Согласно заявлению Забихуллы Муджахида, официального представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулла Хайбатулла приказал уделить особое внимание выполнению норм шариата.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что все официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны отчитаться в том, насколько они преуспели во внедрении норм шариата за год пребывания у власти. Он подчеркнул необходимость полного выполнения своего указа из шести пунктов о правах женщин.

Этот указ лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был опубликован в декабре прошлого года, и его положения касались брака и приданого. Согласно указу, женщина — не «собственность, а свободный и благородный человек, и никто не может использовать её в качестве предмета торга, даже для заключения мира».

В одной из статей указа муллы Хайбатуллы говорится, что при заключении брака необходимо достижение девушками совершеннолетия и их добровольной согласие, ибо брак должен быть равноправным и не было риска принуждения и разврата.

В третьей статье указа сказано, что после смерти мужа, до истечения срока, определённого шариатом (четыре месяца и десять дней или разрешение от бремени), ни шурин, ни кто-либо другой не может насильно жениться на вдове. Точно так же в указе определено, что получение приданого от нового мужа считается правом женщины.

В то же время, после прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишили женщин работы, а девочек старше шестого класса — образования, наложили многочисленные ограничения на личную и социальную свободу женщин и сделали ношение хиджаба обязательным.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с руководством разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла заявил, что разведка «обезвреживает коварные планы врага». Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказал руководителям разведки не следовать «подозрениям», а арестовывать людей по веским причинам и предавать суду.

В настоящее время большинство арестов производится разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это ведомство также обвиняется в угрозах журналистам, СМИ и общественным деятелям, например, «Репортеры без границ» сообщали, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожала журналистам отрезать языки.