Осло, , 11:30 — REGNUM Норвежские власти не поддерживают предложение ограничить цены на природный газ. Об этом министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил 12 октября журналистам перед началом неформального заседания Совета министров ЕС по энергетике.

СПГ-танкер. Норвегия Gordon Leggett

Он отметил, что правительство королевства не рекомендует вводить ограничение цен на газ. Оно полагает, что в данной ситуации следует «выработать договорённости в сфере торговли».

По словам Осланда, для Норвегии, не входящей в ЕС, крайне важен высокий уровень поставок газа в европейские страны. Эта мера нужна для стабилизации европейского рынка.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заполнении на 90% газовых хранилищ ЕС благодаря замещению поставок из России газом из Норвегии и США. Она также предложила согласовать ограниченный коридор цен на газ для защиты от дестабилизации энергетических рынков.

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