Власти Норвегии высказались против введения потолка цен на газ
Осло, 12 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Норвежские власти не поддерживают предложение ограничить цены на природный газ. Об этом министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил 12 октября журналистам перед началом неформального заседания Совета министров ЕС по энергетике.
Он отметил, что правительство королевства не рекомендует вводить ограничение цен на газ. Оно полагает, что в данной ситуации следует «выработать договорённости в сфере торговли».
По словам Осланда, для Норвегии, не входящей в ЕС, крайне важен высокий уровень поставок газа в европейские страны. Эта мера нужна для стабилизации европейского рынка.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заполнении на 90% газовых хранилищ ЕС благодаря замещению поставок из России газом из Норвегии и США. Она также предложила согласовать ограниченный коридор цен на газ для защиты от дестабилизации энергетических рынков.
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