Москва, 12 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В новых регионах России ведется активная работа по восстановлению жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Сергей Пахомов

«Там уже сотни тысяч квадратных метров к концу этого года будут сданы. Наша задача — поддержать коллег из Минстроя и правительства в целом в реализации этой программы», — сказал депутат.

По его словам, в этих регионах восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры и, в том числе, жилье.