Барнаул, 12 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 12 октября известила о травмировании 9-летнего мальчика во время игры на стадионе «Лабиринт» в Барнауле. Инцидент произошел накануне: ребёнок получил травмы головы, ему потребовалась специализированная медицинская помощь.

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Прокуратура Ленинского района г. Барнаула проводит проверку в связи с падением футбольных ворот на ребенка. Будет дана оценка соблюдению требований безопасности при нахождении несовершеннолетних на территории спортивного учреждения.

Также материалы прокурором направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, в начале сентября 2022 года алтайская прокуратура известила о несчастном случае с 16-летним подростком в селе Алтайском Алтайского района: на него упали футбольные ворота, установленные на стадионе. Подросток получил травмы не совместимые с жизнью и скончался.

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