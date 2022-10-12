Иерусалим, 12 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Власти Ливана и Израиля договорились о совместном использовании газового месторождения «Кана» в Восточном Средиземноморье. Об этом 12 октября сообщает израильская газета Haaretz.

(сс) aherrero Добыча газа

По данным журналистов, вопрос о добыче газа вошёл в текст итогового соглашения по демаркации морских границ между двумя странами.

В частности, текст соглашения предполагает раздел доходов от добычи газа, по которому Ливан получит 83% денег с продажи ресурсов, а Израиль — 17%. Распределять средства будет французская корпорация Total, которая получила лицензию на бурение газа в районе месторождения «Кана».

Ранее президент Ливана Мишель Аун получил текст итогового соглашения, переданный американскими посредниками. Подписание соглашения ожидается в ближайшее время.