Москва, 12 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Объемы финансирования на культуру в проекте федерального бюджета увеличены в 2023 году на 6,5 млрд рублей по сравнению с заложенными ранее средствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания профильного комитета Госдумы.

Пресс-служба Минкульта Ольга Любимова

«Формирование федерального бюджета на 2023−2025 годы осуществлялось с учетом сокращения на 10% бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета, за исключением нормативно-обусловленных расходов», — сказала министр.

По ее словам, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с ранее утвержденными объемами в 2023 году увеличены на 6,5 млрд рублей, в 2024 году — на 6,1 млрд рублей, в 2025 году по сравнению с параметрами бюджетного прогноза уменьшены на 2,2 млрд рублей.

Так, на реализацию государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 509,5 млрд рублей, в том числе на 2023 год — 175,4 млрд рублей, на 2024 год — 182,2 млрд рублей, а на 2025 год — 151,9 млрд рублей, сказала Любимова.

На финансирование федеральной программы «Пушкинская карта» в бюджете страны на 2023 год заложено 16 млрд рублей, таким образом финансирование оставлено на уровне 2022 года.

Финансирование федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» в бюджете уменьшено на 19,3% в связи с переносом расходов капитального характера из федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» в федеральный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» в общей сумме 2,13 млрд рублей.

В то же время в ходе дискуссии парламентарии обратили внимание на отсутствие финансирования по этому направлению новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.