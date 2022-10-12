Ярославль, , 11:27 — REGNUM Швейная фабрика ООО «Яртек» работает для нужд СВО — теперь вместо текстильной продукции для дома там выпускают спальные мешки для мобилизованных Ярославской области. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Правительство Ярославской области

Спальные мешки изготавливаются из водонепроницаемой ткани и выдерживают холода до минус 20 градусов.

«Для наших ребят докупаем кровати, комплекты нательного и термобелья, специальные непромокаемые коврики. Каждый наш боец будет обеспечен и тёплым спальником. Их, как и непромокаемые костюмы, шьют ярославские предприятия и отпускают области практически по себестоимости и в кратчайшие сроки. Буквально за несколько дней они перестроили свои производства и, понимая ответственность задачи, работают на совесть, и даже в несколько смен, за что мы им благодарны», — сообщила заместитель председателя Правительства области Вера Даргель.

Напомним, на закупку дополнительных необходимых вещей, бытовых принадлежностей, медикаментов из резервного фонда региона выделено около 50 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области детей мобилизованных будут кормить бесплатно