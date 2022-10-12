Ярославль, 12 октября 2022, 11:27 — REGNUM Швейная фабрика ООО «Яртек» работает для нужд СВО — теперь вместо текстильной продукции для дома там выпускают спальные мешки для мобилизованных Ярославской области. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.
Спальные мешки изготавливаются из водонепроницаемой ткани и выдерживают холода до минус 20 градусов.
Напомним, на закупку дополнительных необходимых вещей, бытовых принадлежностей, медикаментов из резервного фонда региона выделено около 50 млн рублей.
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