Петропавловск-Камчатский, 12 октября 2022, 18:58 — REGNUM На Камчатке на Халактырском пляже по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» завершаются работы по возведению экокемпинга. Туристический комплекс уже принял первых гостей, которые остались довольны, рассказал генеральный директор ООО Движение, которое получило грант Ростуризма, Алексей Чичкан.
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Благодаря нацпроекту на территории популярного пляжа обустраивается комфортная зона круглогодичного кемпинга для туристов. На Халактырском в туркомплексе будут работать три деревянных модуля различной вместимости, совмещенных между собой, два отдельных автономных домика для приёма гостей, оборудованных санузлом с душем и кухней, два сферических шатра для размещения туристов, бани-бочки, кафе-ресторан, большой шатер для проведения мероприятий, четыре купели для принятия ванн, сдвоенный санузел и пункт проката снаряжения и оборудования.
Зимой на территории кемпинга будут заливать каток.
«Уже сделана основная часть работ — автономное электричество, установлены генератор, солнечные и аккумуляторные батареи, уложены специальные настилы и дорожки. Два жилых домика с купелями и баня полностью функционируют, мы уже приняли первых гостей и получили положительные отзывы», — прокомментировал Алексей Чичкан.
Все остальные объекты кемпинга уже изготовлены и будут установлены в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке кемпинг для туристов обустроят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории родовой общины коренных малочисленных народов эвенов «Нюлтен» в селе Мильково.