Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. На Камчатке на Халактырском пляже по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» завершаются работы по возведению экокемпинга. Туристический комплекс уже принял первых гостей, которые остались довольны, рассказал генеральный директор ООО Движение, которое получило грант Ростуризма, Алексей Чичкан.

Цитата из instagram.com minprir kamchatka Халактырский пляж

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Благодаря нацпроекту на территории популярного пляжа обустраивается комфортная зона круглогодичного кемпинга для туристов. На Халактырском в туркомплексе будут работать три деревянных модуля различной вместимости, совмещенных между собой, два отдельных автономных домика для приёма гостей, оборудованных санузлом с душем и кухней, два сферических шатра для размещения туристов, бани-бочки, кафе-ресторан, большой шатер для проведения мероприятий, четыре купели для принятия ванн, сдвоенный санузел и пункт проката снаряжения и оборудования.

Зимой на территории кемпинга будут заливать каток.

«Уже сделана основная часть работ — автономное электричество, установлены генератор, солнечные и аккумуляторные батареи, уложены специальные настилы и дорожки. Два жилых домика с купелями и баня полностью функционируют, мы уже приняли первых гостей и получили положительные отзывы», — прокомментировал Алексей Чичкан.

Все остальные объекты кемпинга уже изготовлены и будут установлены в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке кемпинг для туристов обустроят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории родовой общины коренных малочисленных народов эвенов «Нюлтен» в селе Мильково.