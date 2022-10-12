Уфа, , 11:30 — REGNUM 20 новых школьных автобусов отправили в муниципалитеты Башкирии. Об этом 12 октября сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин в своем телеграм-канале.

Школьный автобус Yarregion.ru

Он сообщил, что этот автотранспорт позволит школам региона заменить устаревшие автобусы, разгрузить действующие маршруты, а в каких-то муниципалитетах смогут открыть новые маршруты.

Забелин пояснил, что автобусы марки ГАЗ рассчитаны на 18 посадочных мест. Они оснащены дополнительным автономным отопителем, тахографами, системами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, ремнями безопасности.

Чиновник напомнил, что в Башкирии всего 1465 школьных автобусов, которые осуществляют перевозки на 872 маршрутах.

«И мы обязательно продолжим увеличивать и обновлять автопарк, чтобы ребята по всей Башкирии могли добираться до места учебы в комфорте и безопасности», — сообщил руководитель администрации.

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