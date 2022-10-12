Набережные Челны, Татарстан, 12 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года ПАО «КамАЗ» произведено 3645 автомобилей, по итогам девяти месяцев — 32 255 грузовиков (за январь–сентябрь 2021 года — 30 979 машин). Соответствующие итоги производственной деятельности публикует пресс-служба автогиганта.

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В производстве грузовиков основным изменением во второй половине 2022 года стала переориентация на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика. Также существенно увеличен выпуск запасных частей.

Для выполнения заключенных контрактов компанией задействованы все имеющиеся ресурсы. Так, на отдельных производствах введена 12-часовая рабочая смена с двойной оплатой сверхурочной работы задействованному персоналу.

Ранее ИА REGNUM передавало, с января 2023 года ПАО «КамАЗ» планирует приступить к сборке грузовых автомобилей без участия иностранных партнеров.

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