Варшава, 12 октября 2022, 11:06 — REGNUM Утечка нефти из трубопровода «Дружба» будет продолжаться еще несколько часов, сообщил 12 октября пресс-секретарь главного коменданта государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.
По его словам, в настоящее время на месте утечки работает аварийная служба, которая занимается откачкой нефтепродукта, вылившегося из нитки нефтепровода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее разгерметизацию на нефтепроводе «Дружба» обнаружил его оператор из Польши PERN.
Читайте также: В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба»