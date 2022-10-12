Варшава, 12 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Утечка нефти из трубопровода «Дружба» будет продолжаться еще несколько часов, сообщил 12 октября пресс-секретарь главного коменданта государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

«Передача нефти на этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше», — сказал он журналистам.

По его словам, в настоящее время на месте утечки работает аварийная служба, которая занимается откачкой нефтепродукта, вылившегося из нитки нефтепровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разгерметизацию на нефтепроводе «Дружба» обнаружил его оператор из Польши PERN.

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