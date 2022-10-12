Вашингтон, 12 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью CNBC, что экономика США продемонстрировала большую устойчивость в тяжелых условиях, создавшихся на мировых рынках.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

«С точки зрения Соединенных Штатов, я думаю, что дела у США идут очень хорошо», — сказала Йеллен корреспонденту CNBC Саре Айзен.

По ее словам, после очень сильного восстановления экономики ожидалось замедление темпов роста, но последний отчет о занятости, опубликованный на прошлой неделе, показал «очень устойчивую» экономику.

Потребительский спрос, однако, несколько упал из-за того, что цены растут самыми быстрыми темпами за более чем 40 лет. Рынки в основном ожидают, что ФРС продолжит повышать ставки, пока не снизит инфляцию до целевого уровня в 2%.

Йеллен признала, что инфляция слишком высока и что ее снижение является приоритетом для администрации президента США Джо Байдена. Но, по ее мнению, есть способ добиться этого, сохраняя здоровый рынок труда.

«Долговая нагрузка фирм даже при растущих процентных ставках в целом является управляемой», — сказала Йеллен.

Йеллен также заверила, что решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи нефти и продолжающийся конфликт вокруг б. УССР также повлияли на ликвидность на рынках, однако признаков, вызывающих серьезное беспокойство, нет. А тревога из-за укрепления силы американского доллара является естественным результатом того, что ужесточение денежно-кредитной политики в США и других странах происходит разными темпами, сказала она.