Калуга, 12 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Калужской области практически завершены уборочные работы основных сельскохозяйственных культур. К уборке остались культуры поздних сроков созревания, в том числе, гречиха (630 га), соя (905 га), кукуруза на зерно (2 тыс. га). Об этом 12 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Министерство сельского хозяйства Калужской области Картофель убран на площади 936 га, накопано 18,1 тыс. тонны, урожайность составила 194 ц/га

В настоящее время зерновые культуры обмолочены на площади 84,2 тыс. гектаров (92% от плана). Намолочена 261 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 31 ц/га.

«Только восемь районов области — Бабынинский, Боровский, Жиздринский, Козельский, Тарусский, Ферзиковский, Юхновский и город Калуга — полностью завершили уборку зерновых. Остальным необходимо поторопиться с завершением уборочных работ, пока погода этому благоприятствует», — отметил Леонид Громов.

В лидерах по намолоту зерна — Мещовский район (намолочено порядка 53,2 тыс. тонн зерна при урожайности — 41,2 ц/га). В лидерах по урожайности — Перемышльский район (урожайность составила 43,1 ц/га, намолочено 29,2 тыс. тонн с площади 6,8 тыс. га). Рапс убран с площади 12,6 тыс. га, намолочено 30,4 тыс. тонн, урожайность составляет 24,25 ц/га. Овощи открытого грунта убраны на площади 287 га, собрано 4,7 тыс. тонн. Картофель убран на площади 936 га, накопано 18,1 тыс. тонны, урожайность составила 194 ц/га.

В регионе также продолжается, сев озимых культур, ведётся закупка минеральных удобрений, заготавливаются корма. На сеголдняшний день скошено 132 тыс. га кормовых культур, заготовлено 115 тыс. тонн сена, 585 тыс. тонн сенажа, 372 тыс. тонн силосной массы.