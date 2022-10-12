Киев, , 11:04 — REGNUM Государству киевского террористического режима необходимо вернуть статус ядерной страны. Соответствующая петиция зарегистрирована 11 октября на сайте офиса Владимира Зеленского.

Территория б. УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В документе отмечается, что независимой страна может быть только ядерной, «в противном случае прекратит свое существование в территориях 1991 года».

«Без ядерного статуса [территория б. УССР] никогда не будет независимой, никогда не будет влиять на мировую экономику. С [ней] никогда не будут считаться мировые державы», — указано в петиции.

Также отмечается, что если Киев обретёт ядерный статус, он сам сможет обеспечить себе защиту и отпадёт необходимость «вступать в различные мировые альянсы».

Авторы петиции объясняет своё предложение необходимостью «ядерного сдерживания России» и наличием опасности для [Киева], если он не вернет ядерное оружие.

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Главу государства просят официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, по условиям которого б. УССР отказалась от ядерного оружия в 1994 году, и вернуть стране статус ядерного государства.

За неделю петиция собрала более 200 подписей, до конца голосования осталось 85 дней. Если обращение подпишут не менее 25 тыс. человек, оно будет рассмотрено главой киевского режима Зеленским.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене пригрозил, что Киев откажется от статуса безъядерного государства. Это уже не первая попытка «ядерного шантажа» со стороны киевского режима.