София, , 11:04 — REGNUM Министерство внутренних дел Болгарии издало специальное распоряжение о проведении масштабной проверки своих сотрудников на склонность к регулярному употреблению алкоголя и наркотических средств. Об этом 12 октября сообщает БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По некоторым данным, причиной нововведения послужил ряд громких скандалов в стране, в которых были замешаны сотни нетрезвых правоохранителей.

Согласно официальной информации, начиная с сегодняшнего дня каждый патрульный полицейский, а также входящие в систему МВД пограничники и пожарные будут обязаны проходить ежедневные тесты на содержание в организме алкогольных и наркотических средств.

«Лица, употребляющие запрещенные препараты даже в нерабочее время, будут уволены», — резюмировал главный секретарь МВД Болгарии Петр Тодоров.

Предполагается, что с 1 января 2023-го года на службу ряд структур МВД Болгарии будут приниматься граждане, употребляющие алкоголь не более двух раз в год.