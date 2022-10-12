Благовещенск, 12 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Амурской области проводили военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Отправка проходила на аэродроме «Украинка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Читайте также: На полигоне в Приамурье будущие бойцы уничтожили «вражеские» беспилотники

Мобилизованные будут проходить дальнейшую подготовку в центрах министерства обороны России. В Амурской области их обучили огневой, инженерной, медицинской, тактической дисциплинам, основам связи, радиационной, химической и биологической защите. Подготовка велась на полигоне «Екатеринославский».

На аэродром военнослужащие приехали в составе колонны, которую сопровождали сотрудники военной полиции. Бойцы улетели на самолёте Ил-76мд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области военнослужащие в том числе отработали навыки прикрытия военных и гражданских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.