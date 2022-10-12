Иркутск, 12 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Прибайкалье проводятся превентивные мероприятия по подготовке региона к весенне-летнему пожароопасному периоду следующего года, сообщает 12 октября ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

В муниципальных образованиях Приангарья создано и обновлено 320 минерализованных полос общей протяжённостью 767 километров. Только за прошедшие сутки оборудовано 12 километров противопожарных разрывов. Наиболее активно эта работа организована в Шелеховском, Тайшетском, Аларском, Баяндаевском, в Иркутском, Заларинском районах и в городе Иркутске.

Накануне в населённых пунктах очищена от сухой растительности и горючего мусора территория площадью 7,7 га. С нарастающим итогом расчищено 9553,4 га. Наибольшие площади — в Эхирит-Булагатском, Чунском районах и в областном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон окончен на территории всей Иркутской области с 30 сентября.

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